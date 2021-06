Alla scoperta della costa palmese con VisitAgrigento

Un mix di spiagge bianche dalla sabbia finissima, natura incontaminata, inestimabili risorse storiche e archeologiche sparse in tutto questo litorale di Palma di Montechiaro. Domenica prossima, 20 giugno, VisitAgrigento ha organizzato un evento alla scoperta della costa palmese: tra olivi secolari, fontane romane, siti archeologici ed un bagno nella spiaggia di Malerba, piccolo paradiso nascosto. Una passeggiata di circa quattro ore per sei chilometri di percorso. Per tutte le informazioni e per aderire si può contattare il numero 3807985180 o la pagina Facebook di VisitAgrigento.