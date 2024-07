È un piccolo comune di circa 3000 anime e dista appena 37 chilometri da Agrigento, ma nasconde luoghi incantevoli e suggestivi spesso sconosciuti a molti. Stiamo parlando di Cattolica Eraclea che proprio nella giornata di ieri domenica 21 luglio, nonostante le alte temperature ha attirato diversi visitatori per una giornata dedicata ai sapori della terra. Degustazioni di prodotti locali e spettacoli itineranti per le vie del piccolo centro storico, dove abbiamo incontrato l’ Assessore comunale al Decoro urbano Cinzia Gurreri che ci ha accompagnato nella visita del borgo raccontando di come l’ Amministrazione comunale si sta impegnando per dare a Cattolica Eraclea una nuova immagine, coinvolgendo anche la comunità locale, attraverso iniziative di sensibilizzazione e ripristino dei luoghi.

Guarda l’ intervista di Marilena Patti all’Assessore Cinzia Gurreri