Alla Rassegna Teatrale di Ribera “Gli amici non hanno segreti”

RIBERA. Venerdì 21 febbraio alle ore 21:00, torna sul palco del Cine Teatro Lupo per il quarto appuntamento della Rassegna Teatrale Ribera Città delle Arance, organizzata dall’Associazione Culturale 92ZERO16 con il patrocinio del Comune di Ribera e la direzione artistica di Enzo Raffiti, Antonello Costa, questa volta impegnato in una divertente commedia che lo vede autore, regista e interprete.

Gli amici non hanno segreti è la prima commedia scritta da Antonello Costa con il fido Gianluca Irti, autore che da anni scrive e collabora anche ai suoi spettacoli di varietà. Una pungente, divertente, irriverente commedia che si basa su una semplice domanda: diciamo tutti la verità? O abbiamo sempre qualche bugia, segreto o mancata verità da confessare, anche agli amici più importanti.

In scena tre amici: Salvo ( Antonello Costa), con il sogno di fare il cantante ma costretto a lavorare in un piano-bar, fidanzato con Giulia ( Claudia Ferri), ma non troppo fedele. Ciro ( Giuseppe Cantore), che riempie le sue giornate di mille espedienti (tra cui anche un commercio in perizomi) e le troppe bugie alla madre. Infine c’è Giuseppe Maria ( Gianpiero Perone), maniacale e puntiglioso, impiegato alle poste, fidanzatissimo con Benedetta ( Michela Fontana), fissato con l’ordine e la pulizia della casa. Tanti anni di amicizia, di convivenza, tra mille problemi e mille risate. Si intrecciano le storie di queste tre diverse personalità, delle loro relazioni amorose, del lavoro, della vita.

Ma si sono sempre detti tutta la verità? Oppure a volte è molto più facile dire quello che si aspettano gli altri di quello che veramente vorresti e dovresti dire?

Due ore di risate che porteranno i protagonisti a svelare agli altri i propri segreti. Dalla sua prima edizione, la commedia ha raggiunto le 150 repliche, con un gradimento altissimo da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Il cast dello spettacolo è composto da: Antonello Costa, Gianpiero Perone, Giuseppe Cantore, Claudia Ferri, Michela Fontana e Annalisa Costa.

Regia di Antonello e Annalisa Costa.

Per info e prenotazioni telefonare al numero: 348 2848898