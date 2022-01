Alla Posta Vecchia omaggio a Lina Wertmuller

Domenica 16 gennaio, alle 18, al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, a cura di Beniamino Biondi, per un OMAGGIO A LINA WERTMULLER con la presentazione del film “I basilischi” (1963). La storia è ambientata nella provincia pugliese e racconta della vita quotidiana di tre ragazzi in attesa di un cambiamento di vita, sospirato ma non profondamente desiderato. Toni, Sergio e Francesco sono tre amici che, pur appartenendo a famiglie di classi sociali diverse, trascorrono oziosamente la quotidianità degli anni ’50/ ’60, in attesa perenne di un cambiamento passivo, ma sorseggiando mollemente i piaceri offerti dal vivere in un piccolo paese del Sud di Italia. A Toni giungerà improvvisa e inaspettata la grande possibilità. Il Paese natio e gli agi consueti avranno il sopravvento.Il film riproduce fedelmente l’Italia del tempo, e anticipa il percorso critico della nostra Nazione, saldamente legata a vincoli familiari e restia a mutamenti generazionali. Al film sarà dedicata un’introduzione critica con dibattito finale. INGRESSI OBBLIGATORIO CON SUPER GREEN PASS E MASCHERINA FFP2. Per info e prenotazioni: 0922.26737 – 349.0642732