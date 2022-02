Alla Posta Vecchia “Benedetta Innocenza”

A distanza di quasi vent’anni torna in scena al Teatro della Posta Vecchia, in una versione nuova e inedita, Rosario Terranova. L’attore palermitano sabato 12 febbraio alle ore 21 debutta nella rassegna di Teatro comico imbastita dal direttore artistico Giovanni Moscato nell’ambito della XXVI stagione teatrale con “Benedetta innocenza”, spettacolo scritto da Giulia Galati che lo vedrà per la prima volta in versione monologhista, nei panni di se stesso. Attraverso un percorso di autoanalisi e la dirompente comicità che lo contraddistingue, Rosario Terranova racconterà esperienze vissute in prima persona per riflettere insieme al pubblico sulle nuove frontiere delle relazioni amorose, rapporti in cui le donne, statisticamente “più social” degli uomini, sono perennemente connesse. Relazioni che nascono virtualmente alla velocità del 5G, prima di concretizzarsi nella realtà. Momento che sancisce l’inizio di una continua corsa contro il tempo, “perché il web non ti aspetta!”: guidati da un nuovo linguaggio, tutto da apprendere, le giornate saranno una corsa ad ostacoli in cui il tempo è scandito dai post da pubblicare su Instagram e dai video su TikTok. “Benedetta innocenza” è un racconto che attinge dalla vita reale e in cui tutti potranno ritrovarsi, perché sembra che un sempre più nutrito gruppo di uomini “analogici” si sentano irrimediabilmente attratti da donne perennemente connesse: quelle che ti prendono per mano e, strattonandoti, ti immergono nel loro mondo fatto di like e cuoricini. Il divario tra i due generi sembra incolmabile e l’idea di riuscire a stare al passo con una donna “online” una chimera irraggiungibile, eppure.

Sabato 12 febbraio alle 21 e domenica 13 alle ore 18, Ingresso 12 euro, ridotto under 18, over 65 ed ex abbonati 10 euro.

Info e prenotazioni al numero 0922 26737.