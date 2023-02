Alla Milano Fashion Week gli abiti della stilista agrigentina Melinda Micciché

Alla Milano Fashion Week sfileranno gli abiti di Melinda Micciché, stilista emergente di Favara. Appuntamento il prossimo 26 febbraio. Sono abiti con un importante significato: quello di sapere fare della moda un’arte. “ I miei lavori – dice la stilista- raccontano la perseveranza, la voglia di creare qualcosa di nuovo in cui arte, moda e artigianato diventano i capisaldi della mia ricerca. Quando si parla di sartoria il pensiero comune va inevitabilmente al prodotto finale, ovvero l’abito o l’alta moda in generale. Non molti comprendono l’importanza del processo lavorativo e creativo che si cela dietro al risultato finale. Per arrivare al prodotto ultimo riuscendo ad entrare nelle mode in tendenza è necessario il giusto connubio fra idee, creatività ma soprattutto strumentazione e questo è il messaggio principale che voglio trasmettere”. Le collezioni di Ivana hanno lo scopo di valorizzare l’individualità della donna, la sua forza, la sua volontà e capacità di superare sofferenze e soprusi. Gli abiti non sono solo oggetto di desiderio femminile, ma simbolo della propria rinascita. Alla base delle collezioni ci sono, dunque, la contestazione e la denuncia, non si tratta solo di “fare” moda ma di dare un’impronta significativa legata a problemi socio-culturali come la violenza sulle donne.