Alla guida di un’auto con la patente falsa: denunciato

Il personale della polizia Stradale di Agrigento, a seguito di un controllo effettuato durante un servizio di vigilanza stradale, ha proceduto alla verifica della documentazione di un trentenne di Palma di Montechiaro il quale, alla richiesta degli operatori, ha esibito una patente di guida falsa.

Il documento presentava chiari elementi di contraffazione e non risultava presente nella banca dati della Motorizzazione Civile. L’uomo, che a seguito di ulteriori accertamenti è risultato non titolare di patente di guida perché mai conseguita, è stato denunciato in stato di libertà.