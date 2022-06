Alla guida di una Ferrari violò la Ztl della via Atenea: giovane paga le multe

Alla guida di una Ferrari presa a noleggio aveva preso tre multe, per aver violato per altrettante sere consecutive, la Ztl di via Atenea. L’agrigentino emigrato, rientrato in città per un periodo di ferie, s’è recato al Comando della Polizia Municipale di Agrigento, e dopo avere chiesto scusa, ha pagato le tre contravvenzioni da 96 euro ciascuna. Sanzioni che sono però diventate da 68 euro ciascuna, perché pagate entro cinque giorni dalla notifica. Ad immortalarlo era stata la telecamera collocata al varco di Porta di Ponte.

Dopo la prima e la seconda multa, alla terza infrazione, i vigili urbani hanno cercato di capire di chi fosse quella fiammante autovettura di casa Maranello, per contestare la serie di violazioni del Codice della strada. Di fatto, ogni giorno, per tre sere di seguito, il giovane agrigentino forse semplicemente per fare un giro lungo il “salotto cittadino”, è entrato nella Zona a traffico limitato, senza tenere in considerazione degli orari imposti con un’ordinanza firmata dal sindaco Miccichè.