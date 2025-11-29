In giro per le vie di Agrigento alla guida di un’auto e uno scooter senza la patente mai conseguita. A finire nei guai sono stati una trentenne e un venticinquenne, entrambi residenti nella Città dei Templi. I due sono incappati in controlli effettuati dagli agenti della polizia locale.

La ragazza è stata fermata nei pressi di via Pirandello dove aveva lasciato l’auto in maniera tale da ostruire il passaggio agli altri veicoli. Alla richiesta di documenti ha prima dichiarato di averli dimenticati a casa salvo poi ammettere di non avere la patente. Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 5mila euro ed il sequestro del mezzo.

Episodio simile in un’altra parte della città dove i vigili urbani hanno fermato un venticinquenne alla guida di uno scooter. Il mezzo è risultato senza targa e assicurazione e il giovane non aveva mai conseguito la patente. La multa, in questo caso, è stata di oltre 6mila euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp