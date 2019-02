All’ Olimpica Akragas basta una rete di Cimino per battere l’ Albatros Lercara

Torna il calcio di Promozione in questo mercoledì 27 febbraio. La Lega sicula della Figc ha stabilito infatti il turno infrasettimanale prevedendo la 24esima giornata del torneo regionale che vedrà le 5 squadre agrigentine impegnate in gare difficili a seconda degli obiettivi prefissati dalle società.

L’Olimpica Akragas, allenata da Giovanni Falsone oggi ha affrontato all’Esseneto di Agrigento l’inseguitrice Albatros di Lercara in uno scontro diretto per i play-off. I tre punti sono andati all’Olimpica all’Akragas, l’ultima posizione utile per poter sperare di disputare gli improbabili playoff, resterà di esclusivo appannaggio dei biancazzurri. Da adesso in avanti, e restano 7 partite da disputare compresa quella che si è giocata oggi, non si può sbagliare. L’ Olimpica Akragas lo ha capito e come accaduto domenica scorsa a Cammarata contro il Kamarat, liquidato con il punteggio di due a zero, anche oggi ha superato l’ Albatros Lercara con un goal in memoria del Tifoso Totò Contino.

Si è disputata oggi pomeriggio allo stadio Esseneto, la gara con l’ Albatros Lercara, valida per la nona giornata, ed annullata per maltempo. Tribuna e gradinata per onorare la memoria di Totò Contino storico tifoso biancazzurro, deceduto per cause naturali nei giorni scorsi. Minuto di silenzio in memoria dello sfortunato Totò Contino, deceduto domenica scorsa mentre stava preparandosi per seguire la squadra del cuore al “Salaci”. E’ stato un mercoledì irreale, ma rimane il conforto di un grande tifoso che lascia un esempio di correttezza e grande legame per la squadra del cuore. Ritornando alla partita l’ Olimpica Akragas conquista i tre punti in chiave play-off, basta una rete di Leandro Cimino al 60′ del secondo tempo per battere l’ Albatros Lercara. Davanti a 200 persone, la formazione di Giovanni Falsone si impone con un goal, a regalare i tre punti è il giovane Cimino. L’Olimpica Akragas si gode un nuovo successo e rimane sulla scia dei play-off.

A dirigere oggi pomeriggio il match tra l’Olimpica Akragas e l’Albatros Lercara, Vincenzo Vacca della sezione di Caltanissetta, coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Tarallo e Salvatore Crapanzano entrambi di Agrigento.