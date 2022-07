Alimenti non conformi alle normative vigenti: scattano sequestri e multe

Trovati alimenti non conformi alle normative vigenti, e per questo motivo sono state elevate delle maxi multe. Questo è l’esito dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, unitamente al personale dell’Arma del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Palermo, in due delle tre attività di ristorazione, ispezionate in territorio di Montallegro.

Nel dettaglio, in un primo locale di proprietà di una sessantenne sono stati sottoposti a sequestro prodotti alimentari vari, risultati non conformi alle normative vigenti. Sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 2mila euro.

In un bar-trattoria di proprietà di un quarantaseienne, i militari dell’Arma hanno rilevato la presenza di prodotti alimentari, anche in questo caso, non conformi alle normative vigenti. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro. Nessuna violazione è stata riscontrata, invece, in un ristorante e stabilimento balneare di “Bovo Marina”, appartenente ad una cinquantaduenne.