Questa mattina, la Scuola Garibaldi di Agrigento è stata protagonista di un incontro di grande rilevanza, focalizzato sull’alimentazione delle nuove generazioni. L’evento, organizzato dalla sezione provinciale di Agrigento dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), si inserisce nel programma del premio Dona Maiora, un’iniziativa che promuove il benessere sociale e culturale attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle istituzioni.

L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore, nutrizionisti e pedagogisti, che hanno condiviso con gli studenti e le famiglie presenti le migliori pratiche per un’alimentazione sana e bilanciata. Tema centrale dell’incontro è stato l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sull’adozione di abitudini alimentari corrette, per garantire uno sviluppo sano e prevenire problematiche legate a una cattiva alimentazione, come l’obesità infantile.

L’evento si è rivelato un’importante occasione di confronto, permettendo ai partecipanti di riflettere sul ruolo che la scuola e la famiglia devono avere nell’educazione alimentare dei giovani. L’UNUCI ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che non solo sensibilizzano, ma offrono anche strumenti pratici per migliorare la qualità della vita e la salute delle future generazioni.

Il convegno ha ricevuto anche il plauso dei genitori e dei docenti, che hanno apprezzato l’approfondimento di temi così cruciali per il benessere della comunità scolastica. Concludendo l’incontro, sono stati distribuiti materiali informativi sui principi di una dieta equilibrata, con l’invito a continuare su questa strada, promuovendo la cultura del cibo sano anche al di fuori delle aule scolastiche.

