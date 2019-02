Alfredo Prado contro il Mandorlo in Fiore: è una festa paesana

Ho grande stima e rispetto per il l’arch Parello e per ciò che in questi anni ha fatto per il Parco Archeologico della Valle dei Templi. Ritengo, però, che la Festa del Mandorlo deve trovare diverse soluzioni, in armonia con i tempi e che abbiano un serio e concreto ritorno.

Così Alfredo Prado, al nostro giornale, polemizza sulla prossima edizione del Mandorlo in fiore.

Cosa non le piace esattamente professore ?

È una “festa paesana”, ma dove si spende molto. Il folklore da noi è visto come costumi di Carnevale (molti infatti dicono “la sfilata dei mascariati”). Il festival deve essere più qualificato e non un’accozzaglia di molti gruppi: pochi ma buoni e a tema. Il tutto deve avere la promozione internazionale di tutto ciò che abbiamo da offrire: clima, arte, mare e spiagge, alberghi, cibo…

Il professore ha postato il suo ragionamento anche su Facebook