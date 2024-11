Automobili Darraq: così si chiamava in origine quella che poi diventò l’attuale Alfa Romeo. Da Napoli a Milano, questa società automobilistica conosce la crisi economica dei primi anni del Novecento, ma si risolleva nel 1910 quando diventa Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.). Con l’arrivo della prima guerra mondiale, però, la fabbrica va in liquidazione e viene rilevata dall’ingegner Nicola Romeo. Nasce così lo storico nome.

Alfa Romeo oggi

L’Alfa Romeo è una delle vetture italiane più acquistate, ma anche noleggiate. La gamma di modelli come Stelvio, Giulia, Tonale e Junior è ideale per chi sceglie il noleggio a lungo termine di un’Alfa Romeo, grazie all’attenzione al design, alle elevate prestazioni e alle tecnologie avanzate che offrono un’esperienza di guida dinamica e confortevole senza i vincoli della proprietà.

Il SUV è un veicolo che può avere un ingombro importante, ma resta uno dei più desiderati da chi necessiti spazio e performance da fuoristrada. Ne esistono anche modelli elettrici o ibridi fra quelli citati, per un occhio sempre attento alle questioni ambientali. Berline come la Giulia sono invece molto gettonate in città, grazie al buon rapporto tra spazi interni e compattezza della carrozzeria.

In ogni caso, il noleggio elimina svariate spese di mantenimento del veicolo, consentendo persino di cambiarlo al termine del contratto. Il noleggio a lungo termine delle Alfa Romeo, in virtù di ciò, può ad esempio portare a provare svariati modelli per scoprire quello che si adatta meglio alle proprie esigenze.

I modelli più ambiti

Il SUV Tonale dell’Alfa Romeo è di certo uno dei veicoli che vanno al passo coi tempi: come già detto, ve ne sono anche di ibridi e con cambio automatico, per una guidabilità ottimale e sicura. Nonostante l’animo prettamente sportivo degli esterni, all’interno questa vettura è persino elegante e dotata di una tecnologia inconfondibile, con sistemi touchscreen di ultima generazione.

Restando nel campo dell’alimentazione ibrida, si distingue invece, quale modello più compatto, la Junior. Piccola di nome, è però realmente spaziosa nel bagagliaio, con capacità di oltre 400 litri. Anche in questo caso, la connettività a bordo permette un’interazione intelligente grazie oltretutto all’impiego di chat GPT.

Una delle produzioni storiche di Alfa Romeo resta però l’intramontabile Giulia, con la sua figura elegante e sportiva al contempo. La guida assistita presente nell’allestimento Sprint garantisce un supporto continuo, mentre i sedili anteriori riscaldati del modello Veloce rendono confortevole la guida in giornate più rigide. Entrambe presentano comunque cerchi in lega e volante in pelle.

Esistono delle serie speciali, che in qualche modo celebrano l’impegno di Alfa Romeo persino nello sport: il simbolo del Quadrifoglio, nel 2023, ha compiuto il secolo di vita. Emblema della vettura numero 17 che il pilota Sivocci guidò nella famosa gara siciliana del 1923, oggi ricorda la sua vittoria e campeggia nella serie limitata di Stelvio e Giulia. Caratteristiche principali, oltre al quadrifoglio e alle finiture in oro sulle pinze dei freni, sono il cambio automatico in 8 rapporti e la modalità di guida race, che permette di avere l’illusione di trovarsi in pista.

