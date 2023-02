Alessia Bongiovi’: il mercato di piazza Ugo La Malfa si terrà domenica 12 febbraio

“Il Tradizionale mercato di piazza Ugo La Malfa per gli esercenti ambulanti di frutta e verdura si effettuerà domenica 12 Febbraio 2023 dalle 07:00 alle 12:30”. Il consigliere Comunale Alessia Bongiovi’ del Movimento Liberi e Solidali, in aiuto agli esercenti ambulanti di frutta e verdura. “Emessa l’ordinanza sindacale n°13 del 9 febbraio 2023 a causa dell’allerta meteo arancione, si è sospeso il tradizionale mercato settimanale. Di conseguenza mi è pervenuto fin da subito, un messaggio di aiuto da parte degli esercenti ambulanti di frutta e verdura che si sono ritrovati con i mezzi carichi di generi alimentari che purtroppo non hanno potuto vendere. Vista la crisi economica che stiamo attraversando, e per evitare lo spreco di questi alimenti, ho preso a cuore la richiesta di aiuto e non ho esitato a farlo presente all’Amministrazione. Amministrazione Comunale, che nella figura del Sindaco e degli Assessore Trupia e Ciulla, hanno da subito accolto la mia richiesta di dare ai commercianti la possibilità di esercitare il proprio lavoro. Tempestivamente di comune accordo, si è deciso di spostare in via del tutto eccezionale il mercato settimanale, per i soli ambulanti di frutta e verdura a Domenica 12 febbraio 2023 dalle 07:00 alle 12:30 sempre in piazza Ugo La Malfa. – Conclude il Consigliere Alessia Bongiovi’ – Ringrazio vivamente il Sindaco e gli assessori Aurelio Trupia e Costantino Ciulla, per l’impegno e per la risoluzione del problema in tempi celeri”.