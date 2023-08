Il promettente talento che esordirà in Serie A2 con la Fortitudo Moncada Agrigento è originario di Roma

Nella stagione sportiva 2023-2024, la Fortitudo Moncada Agrigento si presenta ai blocchi di partenza del campionato di Serie A2 con un nuovo volto che promette di stupire gli appassionati di basket. Tra i giocatori provenienti dalla Serie B, si fa notare il giovane e talentuoso Alessandro Sperduto, la cui capigliatura, le origini capitoline e il nome ricordano il famoso playmaker Alessandro Grande. Così come il suo illustre collega, Sperduto desidera dimostrare di valere il palcoscenico della Serie A2 e portare la sua squadra alla vittoria.

Nato nel 2000, Sperduto ha mosso i suoi primi passi nel mondo del basket nel vivaio dell’EuroBasket Roma, una delle società più rinomate per la formazione giovanile. Dopo aver mostrato il suo talento e la sua abilità durante una stagione da protagonista con la JuveCaserta, l’ala alta un metro e novantadue centimetri, ha attirato l’attenzione della Fortitudo Moncada Agrigento, che non ha esitato a offrirgli un posto nella sua formazione.

In un’intervista rilasciata al nostro giornale, Sperduto ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla nuova sfida. “Voglio essere il più utile possibile per la squadra, per provare a vincere quante più partite possibili”, ha dichiarato il giovane cestista. “Ho tanta voglia di mettermi alla prova in questa nuova categoria, ed è uno dei motivi per cui ho scelto di venire ad Agrigento.”

La scelta di Sperduto è stata influenzata anche dalle lusinghiere opinioni che ha sentito sulla Fortitudo Moncada Agrigento da parte dei suoi ex compagni di squadra che hanno già giocato per la società. “Tutti mi hanno parlato benissimo di questa società e della tifoseria calda. Mentre della città sapevo già perché Agrigento non ha bisogno di presentazioni”, ha affermato Sperduto.

L’ambiente accogliente e la tifoseria calda che circondano la squadra hanno convinto il giocatore a ad unirsi al club siciliano. L’esperienza trascorsa a Caserta, altra piazza calda, gli ha dato un assaggio di ciò che poteva aspettarsi ad Agrigento, e le somiglianze tra le due tifoserie lo hanno convinto che sarebbe stata la scelta giusta per il suo futuro sportivo.

Un altro elemento determinante nella scelta di Sperduto è stata la presenza di un allenatore con cui aveva già condiviso due anni giovanili, e con cui aveva stretto un rapporto di reciproca stima sia dentro che fuori dal campo. La fiducia reciproca tra giocatore e Damiano Pilot sarà un asso nella manica per la Fortitudo Moncada Agrigento nella sua nuova veste per la prossima Serie A2.

Con queste motivazioni, Alessandro Sperduto si prepara a indossare la maglia della Fortitudo Moncada Agrigento e a dimostrare il suo valore nel campionato di Serie A2. La sua presenza nel roster della squadra bianco azzurra promette di essere un’aggiunta preziosa e un elemento chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi stagionali. Gli appassionati e i tifosi non vedono l’ora di vederlo in azione e sostenere la Fortitudo Moncada Agrigento in questa nuova emozionante avventura nella Serie A2 del basket italiano.

La preparazione del roster della Fortitudo Moncada Agrigento per la stagione di Serie A2 prenderà il via il 21 agosto. Giocatori e staff tecnico si riuniranno per iniziare l’intenso periodo di allenamenti e amichevoli, finalizzato a creare una squadra coesa e competitiva.