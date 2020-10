Alessandria in festa per i 100 anni di Maria Di Girgenti

ALESSANDRIA DELLA ROCCA. Oggi, Maria Di Girgenti Messina ha compiuto 100 anni e non poteva mancare la celebrazione della Santa Messa di ringraziamento presso la Chiesa Madre per il bellissimo traguardo del secolo di vita con buona salute.

Erano presenti i figli Ninetta con Gaspare,, Ciro con Mariella, Aldo con Anna, i nipoti, i pronipoti, parenti ed amici.

Erano presenti anche il Sindaco, il vice Sindaco e il Presidente del Consiglio.

Purtroppo a causa delle note disposizioni normative per l’attuale emergenza sanitaria, non è stato possibile festeggiare pubblicamente la neo centenaria, ma il Sindaco, Prof.ssa Giovanna Bubello, rappresentando i sentimenti di tutti gli Alessandrini, non ha voluto fare mancare il calore, l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità a zia Maria, omaggiandola nell’occasione con una targa ricordo con in calce una bellissima frase “il giovane cammina più veloce dell’anziano ma l’anziano conosce la strada”.

Diverse sono state le testimonianze mettendo in evidenza la grande predisposizione per la famiglia e per il lavoro e per il grande affetto che zia Maria ha saputo donare a quanti l’hanno incontrata sul loro cammino.