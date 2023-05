Alessandria della Rocca, in gara gli interventi per consolidare il centro abitato

Ad Alessandria della Rocca, nell’Agrigentino, l’obiettivo di mettere in sicurezza il centro abitato fa segnare un ulteriore passo in avanti. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico nell’Isola, che ha al vertice il presidente della Regione Siciliana, ha pubblicato infatti la gara per il consolidamento di via Santuario, importante arteria viaria della cittadina. L’importo dell’appalto è di 830 mila euro, il termine entro cui presentare le offerte è il prossimo 19 giugno.

La zona oggetto dell’intervento si trova a monte del quartiere Portella, in prossimità del bivio per San Biagio Platani e a poca distanza da via Nazionale, e nel corso degli anni ha subito una serie di smottamenti e di movimenti franosi che hanno interessato diverse parti del tracciato viario e l’area circostante. Si è creata così una situazione di grave pregiudizio per la stabilità di edifici e infrastrutture di quel versante, oltre che di pericolo per la circolazione stradale.