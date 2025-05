A notificare l’ultimo, in ordine di tempo, provvedimento di chiusura della durata di tre giorni al titolare di un locale della via Atenea sono stati gli agenti della polizia municipale di Agrigento. E lo hanno fatto dopo che i finanzieri avevano sorpreso due ragazzini che non avevano ancora compiuto neanche 16 anni che, in quell’attività commerciale, avevano comprato alcolici.

Dall’inizio dell’anno alla fine di aprile sono stati tre gli esercenti denunciati alla Procura e i locali sono stati temporaneamente chiusi. Sei invece le sanzioni elevate per la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, ma maggiori di 16 anni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. Nel caso invece si tratti di minori degli anni 16, scatta appunto la denuncia penale e la sanzione prevista è dell’arresto fino ad un anno.

Si tratta di cifre che possono aumentare esponenzialmente in caso di recidiva da parte di chi ha l’attività, tant’è vero che in casi del genere le multe potrebbero oscillare dai 500 ai 2.000 euro fino a determinare la chiusura dell’attività per almeno 3 mesi.

