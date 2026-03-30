I distributori automatici di caffè e snack di un negozio h24 del centro cittadino consentivano l’acquisto di alcolici ai minorenni senza alcun controllo sull’età, violando apertamente leggi e regole. I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un commerciante agrigentino.

L’uomo senza verificare l’età del cliente, ha venduto tramite un distributore automatico alcune bevande alcoliche a un quindicenne. E’ successo nella tarda serata di sabato nelle vicinanze della via Atenea. I militari, in servizio di perlustrazione per la movida, hanno fermato il ragazzo che aveva da poco comprato gli alcolici attraverso le macchinette di un negozio h24. L’ipotesi di reato è di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici.

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