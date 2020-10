alciatore del Cus Palermo positivo al Covid-19, rinviata la partita con l’Akragas.

AGRIGENTO. La Società Asd Akragas 2018 comunica che la partita di domani pomeriggio contro il Cus Palermo è stata rinviata a data da destinarsi perché un calciatore del Cus Palermo, al termine della gara di recupero di mercoledì scorso contro la Nissa, ha accusato un malore e che in seguito a tampone è risultato positivo al Covid-19.

La Società, con in testa la Presidente Sonia Giordano, fa gli auguri di pronta guarigione al calciatore del Cus Palermo. L’Akragas tornerà in campo mercoledì prossimo per il match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza contro la Folgore. La partita si disputerà allo stadio Esseneto di Agrigento alle ore 14:30. La partita di andata è terminata 1-0 per la Folgore.