In occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento hanno realizzato un albero di Natale e una stella con i ganci, sequestrati amministrativamente, utilizzati purtroppo per eludere l’avviso sonoro che sulle auto ricorda al conducente di indossare le cinture di sicurezza. Un “dettaglio” non da poco che, come è risaputo, può salvare la vita. La Polizia di Stato ricorda a tutti di allacciare correttamente le cinture di sicurezza sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori, nonché di assicurare i bambini con i previsti sistemi di ritenuta. “Un comportamento che costa pochi sacrifici ma che salva la vita”.