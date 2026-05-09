Cellulare al volante e scooter senza casco: raffica di sanzioni da parte della polizia municipale di Agrigento. Sono 14 le patenti di guida ritirate e 8 i mezzi a due ruote sequestrati nelle ultime settimane nel corso di controlli sulla sicurezza stradale. Nei confronti dei 14 automobilisti “pizzicati” con il telefonino in mano è scattata la sanzione di 250 euro ciascuno con cinque punti decurtati.

Tutte le patenti sono state ritirate nell’immediato e inviate alla Prefettura di Agrigento per la sospensione prevista di 15 giorni. Se recidivi la sospensione della patente può arrivare fino a due mesi. Ma è scattato anche il “pugno duro” per la sempre diffusa pratica della guida di mezzi a due ruote senza il casco salvavita. I vigili urbani, tra il centro cittadino, Villaggio Mosè e San Leone, hanno fermato amministrativamente 8 ciclomotori per la durata di due mesi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp