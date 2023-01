Al via sabato Vucciria Realmonte Fest: la Città della Scala dei Turchi abbraccia lo street food

Vucciria – Realmonte Fest” è il titolo dell’evento in programma a Realmonte, sabato 7 gennaio, a partire dalle ore 18.

Organizzato da Nodo Gastronomia di Realmonte e dal Caseificio Amurga di Porto Empedocle, si tratta di un evento di street food e tradizioni siciliane, ad ingresso gratuito, animato dalla band Direzione Sud e con Peppe Sedino DJ.

La Città della Scala dei Turchi, dunque, si candida questo sabato a diventare la “regina” della movida agrigentina offrendo al grande pubblico un evento di tutto rispetto voluto fortemente da Fabio Speranza, patron del Nodo Gastronomia, il ristorante che sorge in pieno centro storico a Realmonte, con l’intenzione di poter offrire il meglio della cucina mediterranea.

Lo street food in Sicilia, come sappiamo, racconta la storia del territorio con ingredienti poveri ma dai sapori pieni, che riempiono non solo la bocca ma anche tutti gli altri sensi, come racconta Fabio Speranza: “ Non è la prima volta che a Realmonte organizziamo una serata di street food. Lo abbiamo fatto recentemente con una serata molto apprezzata dai visitatori. Sabato replichiamo all’insegna del cibo di strada di qualità. L’evento è stato pensato per offrire agli agrigentini un luogo alternativo dove poter trascorrere momenti di svago gustando ottimo cibo, accanto ad un sito iconico come La Scala dei Turchi, candidata a patrimonio UNESCO. Realmonte ha un centro storico molto bello e, per l’occasione sarà presentato in tutta la sua bellezza per accogliere i nostri ospiti.”

Ticket 5 euro