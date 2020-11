Al via potatura degli alberi del Viale della Vittoria

Inizia domani, lunedì 2 novembre, la potatura degli alberi del Viale della Vittoria. L’intervento, curato dalla ditta che gestisce il servizio del verde pubblico cittadino, verrà effettuato prima sul lato a monte e fino a piazza Cavour e poi sul lato a Valle, sempre nello stesso tratto. Nel corso dei lavori verrà disciplinata la sosta nella zona in modo da poter consentire il normale svolgimento delle operazioni di potatura e di smaltimento di rami e foglie.

Si tratta di un intervento straordinario visto che per questo tipo di alberi la potatura è prevista in primavera.