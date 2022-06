Al via “Mal di Rabato”: alla scoperta di siti e monumenti

Al via “Mal di Rabato”, venerdì 10 giugno, nel quartiere storico di Santa Croce, ad Agrigento. L’appuntamento è alle 19.00 con la visita dei siti e dei monumenti del quartiere aperti per l’occasione e si continuerà alle ore 21.00 con lo spettacolo, ideato da Beniamino Biondi, che ne cura il testo e la regia, componendo suggestioni pirandelliane con un percorso di riscoperta del cuore antico della Città, nella forma di uno “spettacolo totale” che ibrida azione scenica e parola. Attraverso alcuni brani dell’opera dello scrittore, seguendo per intero i passi del “Vitalizio”, il pubblico sarà guidato al recupero di quella archeologia della memoria che rappresenta il centro storico di Agrigento. Con la voce di un grande attore, Andrea Tidona, insieme ad altri artisti, la pagina di Pirandello diventerà interprete di una realtà trasfigurata dal corpo e dalla parola, coinvolgendo il pubblico in un vero e proprio percorso a piedi per le vie del quartiere, tra luci di torcia e richiami sonori, immaginando il passato come una forma di nuova “città ideale” in cui la chiesa di Santa Croce potrà finalmente rivivere dal sonno della memoria. L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Quintaessenza.