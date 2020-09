Al via l’ultima tappa del Girgenti Padel Cup 2020

Agrigento, 11, 12 e 13 settembre, al via l’ultima tappa del Girgenti Padel Cup, manifestazione amatoriale che si conferma tra le più partecipate tra le dilettantistiche di questo sport oggi praticato e apprezzato in tutto il mondo.

L’evento, organizzato da Girgenti Padel in partnership con Socialfood, prevede oltre ad una avvincente competizione di Padel anche momenti di intrattenimento tra esibizioni live e show cooking. L’evento sarà accompagnato da proposte gastronomiche tipiche, in un percorso degustativo che spazierà dal dolce al salato.

Il gusto e il profumo del cibo da strada, l’aroma autentico della Sicilia faranno da protagonisti a questa grande festa:

Sushicily (Sushi e Sicilia) l’evento in programma per la prima sera di lancio del torneo, vedrà Giappone e Sicilia fusi in un sapore unico, il tutto accompagnato da musiche folkloristiche Siciliane.

Stigliola, salsiccia, cipollotti, arrosticini, panelle, birra e vino alla spina, sono i prinicipali prodotti che delizieranno i palati dei visitatori.