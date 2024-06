Sono già aperte le prenotazioni per le visite guidate a pagamento sulla “Scala dei Turchi” di Realmonte. Il comune, come preannunciato la scorsa settimana, ha già aperto le liste, affidate al nuovo ufficio “Scala dei Turchi” appositamente istituito allo scopo di valorizzare il monumento naturalistico, attrattore turistico dell’ente e consentirne lo “Slot” cioè la limitata fruizione a tempo secondo le prescrizioni tecniche di legge e quale indispensabile strumento di tutela, salvaguardia e controllo finalizzato ad una ordinata e rispettosa fruizione della famosa scogliera di marna bianca. Le prenotazioni possono avvenire, previo pagamento dell’importo stabilito, tramite il sito del comune di Realmonte. Bisognerà scaricare un modulo, compilarlo, firmarlo e trasmetterlo all’ente.

L’ufficio, costituito da dipendenti del servizio civico, agenti di Polizia locale ed una guida turistica professionista, iscritta all’albo e professionisti del settore turistico, si avvarrà della collaborazione di associazioni o cooperative presenti sul territorio per organizzare visite turistiche sul sito, della durata di 30 minuti con un numero max di 20 persone per fascia oraria. Inoltre, sarà creato il Pass “My Scala dei Turchi”, a titolo di canone per la limitata fruizione del sito e di diversa tipologia al costo di 5 euro a persona, comprensivo di assicurazione (Azzurro) per visite turistiche; di 1.000 euro più copertura assicurativa (Verde) per attività di ripresa televisiva, cinematografica, shooting fotografici a scopo pubblicitario o per la promozione di brand, nonché totalmente esente (Bianco) per i residenti, i diversamente abili, i bambini sotto i 12 anni, le scuole, le università o, in generale per attività scientifica. Ogni pass, sarà rilasciato dall’Ente, valevole per la durata di 7 giorni e dovrà essere preventivamente acquistato dall’utente, garantendo al titolare la dovuta copertura assicurativa e la possibilità di sconti e agevolazioni sui servizi di ristorazione e soggiorno ovvero sconti per comitive.

Le visite sul promontorio della Scala saranno permesse dal primo luglio al 31 ottobre con carattere di stagionalità. Resta però il nodo legato al vincolo idrogeologico classificato “P4” dunque ad alta pericolosità che il Comune, nella sua ordinanza, ha superato indicando alcune prescrizioni a cui gli utenti devono attenersi. Scrive l’ente: “Vincolare la fruizione del sito alla scrupolosa osservanza delle regole e prescrizioni nelle aree che saranno oggetto di perimetrazione”.