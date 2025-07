Il presidente del Consiglio di Amministrazione di Aica, Danila Nobile, a seguito dell’insediamento del nuovo CdA, ha avviato un’attività di verifica e aggiornamento dei contenuti presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

L’iniziativa, svolta con il supporto tecnico-amministrativo degli uffici interni, ha l’obiettivo di assicurare la piena aderenza alle normative vigenti in materia di trasparenza. “Si sta procedendo alla ricognizione, integrazione e pubblicazione dei dati eventualmente mancanti o non aggiornati”, si legge in una nota di Aica.

“Si ringraziano gli utenti per la comprensione e la collaborazione in questa fase transitoria. Si assicura – si legge ancora – che il ripristino della piena conformità sarà completato nel più breve tempo possibile”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp