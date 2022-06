Al via la stagione balenare 2022, Capitaneria incontra i balneari

E’ stata presentata questa mattina presso la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle dal Comandante, Capitano di Fregata Fabio Serafino, la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare, in vigore da oggi 1 giugno, che disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività balneari per il Circondario Marittimo di Porto Empedocle, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca (a partire dalla foce del Torrente Bellapietra), Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e Agrigento. Il Comandante, Capitano di Fregata Fabio Serafino, in un’ottica di piena collaborazione, ha assicurato il sostegno della Guardia Costiera alle amministrazioni comunali e ai concessionari al fine di garantire una stagione estiva all’insegna della sicurezza. Al fianco del comandante il Sottotenente di Vascello Federica Vannucchi e il Capitano di Fregata Davide Guzzi.

Il rispetto delle regole – ha ribadito il comandante Fabio Serafino– serve a garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone. Da parte nostra non c’è nessuna intenzione di fare controlli a fini statistici ed elevare sanzioni per fare cassa, tutto quello che faremo è solo nell’interesse della collettività e perché crediamo nella sicurezza e nella prevenzione”.

All’incontro in Capitaneria di porto hanno partecipato i titolari degli stabilimenti balneari che saranno chiamati ad osservare regole ben precise. Pesenti in particolare Giuseppe Caruana, Presidente Provinciale di Confcommercio Agrigento; Gero Niesi Vice presidente Provinciale e delegato SIB; Antonio Giardina Direttore Confcommercio Agrigento.

L’Ordinanza, è entrata in vigore proprio mercoledì 1 giugno 2022, è già disponibile sul sito web dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

L’ordinanza, in formato manifesto da affiggere negli stabilimenti è stata consegnata a ciascun operatore intervenuto. All’incontro ha partecipato anche Olimpia Campo dirigente regionale del Demanio Marittimo, che ha raccomandato a ciascun operatore di farsi portavoce nei propri comuni per chiedere che venga adottato il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), ovvero documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall’Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore

