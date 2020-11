Al via la potatura degli alberi al viale della Vittoria

AGRIGENTO. Sono iniziati questa mattina i lavori di potatura al Viale Della Vittoria. A darne notizia è l’assessore comunale al Verde Pubblico, Giovanni Vaccaro. Erano stati annunciati alcuni giorni fa, ma si è dovuto attendere i tempi della burocrazia per poter dare inizio alla potatura dei Ficus Benjamin. A seguire – anticipa l’amministratore – s’interverrà nel quartiere di Fontanelle quindi si proseguirà con il centro cittadino prima e la periferia dopo. I lavori proseguiranno a breve anche in via Dante, via Empedocle e nelle altre aree ritenute più prioritarie. “Ringrazio tutti i Dirigenti comunali per l’impegno profuso e ci scusiamo sin d’ora per qualche piccolo disagio che possiamo arrecare alla cittadinanza, ma andiamo avanti per dare decoro alla città”