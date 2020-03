È partita oggi la campagna #DIAMOCIUNAMANO-COVID19 lanciata da Caritas Diocesana Agrigento per la raccolta fondi da destinare all’acquisto di strumentazioni e presidi utili ai Reparti di Terapia Intensiva della Provincia di Agrigento. 30mila euro sono già stati destinati all’acquisto di strumentazioni. L’obiettivo è di donare presidi e attrezzature per almeno altri 50mila. Per saperne di più: https://www.caritasagrigento.it/diamociunamano-la-raccolta-fondi-di-caritas-diocesana-agrigento/