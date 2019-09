Al via la campagna abbonamenti della SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA che partecipa al campionato di serie B1. La squadra del presidente Nino Di Giacomo anche quest’anno disputerà le partite interne al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento. L’ abbonamento costa 60 euro con diritto al posto riservato. Il biglietto per ogni singola partita costa € 6,50 euro, ridotto € 4,50. Per informazioni e sottoscrivere l’ abbonamento bisogna recarsi presso l’agenzia Tourist Service di via Imera 27, ad Agrigento.