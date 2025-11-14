Si terrà i prossimi 15 e 16 novembre la 3° edizione dello slalom Città di Favara. L’evento, organizzato dalla società sportiva “Proracing”, è iscritto nel calendario nazionale Aci sport. “Il nostro territorio ospita ancora una volta un grande evento sportivo – afferma il sindaco di Favara, Antonio Palumbo -. Ha il patrocinio del Panathlon international ed è frutto di un lungo e importante lavoro della nostra amministrazione e dell’assessore Angelo Airò Farulla. Il nostro ente ha concesso il patrocinio gratuito oltre naturalmente a predisporre tutte le incombenze burocratiche e tecniche di competenza per il regolare svolgimento della manifestazione. Ringraziamo, inoltre, il luogotenente Paolino Scibetta della Tenenza dei carabinieri di Favara e la Polizia locale”.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa saranno imposte alcune modifiche al traffico. Sabato 15 novembre 2025, dalle 7 alle 20 e comunque a fine manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione in piazzale dei Giochi Olimpici. È prevista un’eccezione per le autovetture che partecipano all’evento. Domenica 16 novembre 2025, dalle 7 alle 20 e comunque a fine manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione nelle vie poste ai lati di piazza Della Pace, ad eccezione delle autovetture che partecipano all’evento. Inoltre, è istituita la chiusura al traffico veicolare di via Pietro Nenni da angolo piazza Della Pace ad angolo via Basile.

È istituito anche il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione in piazza Cavour nella zona retrostante il Monumento dei Caduti. Le eccezioni in piazza Cavour includono i veicoli dei residenti, dei titolari di contrassegno parcheggi disabili e dei veicoli che partecipano alla manifestazione. La premiazione dei piloti si terrà nel pomeriggio di domenica al castello Chiaramonte al termine della gara.

