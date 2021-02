Al via il concorso per assumere 247 anestesisti in tutta la Sicilia

Al via il concorso per assumere a tempo indeterminato 247 anestesisti i, per la prima volta aperto agli specializzandi di quarto e quinto anno.

Nel dettaglio i posti a disposizione per le aziende sanitarie siciliane sono 17 posti all’Asp di Agrigento, 26 all’Asp di Caltanissetta, 22 all’Asp di catania, 25 all’Asp di Messina, 19 all’Asp di Palermo, 16 all’Asp di Ragusa, 26 all’Asp di Siracusa, 3 all’Asp di Trapani, 15 all’Asp di Enna, 2 all’ospedale Cannizzaro di Catania, 16 al Papardo di Messina, 10 al Policlinico di Messina, 4 a Villa Sofia Cervello a Palermo, 15 al Civico di Palermo, 16 al Policlinico di Palermo, 1 al centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Il bando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 gennaio. C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi. Le domande andranno presentate esclusivamente via pec all’indirizzo indicato nel bando di selezione, pubblicato sul portale del Policlinico Giaccone nell’apposita sezione dedicata alle procedure concorsuali. Il concorso è per titoli ed esami.