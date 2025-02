Effettuata da Autolinee Lattuca, fermerà ad Aragona e S.Elisabetta.



Il sindaco Tirrito: “Opportunità straordinaria per il nostro borgo nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura”

Partirà lunedì (17 febbraio) la nuova linea Agrigento – Sant’Angelo Muxaro, effettuata dalla Autolinee Fratelli Lattuca, società recentemente entrata a far parte del gruppo SAIS Trasporti.

La nuova linea prevede, nei giorni feriali, tre corse di andata Sant’Angelo Muxaro – Agrigento (06:45 – 11:00 – 15:30) e tre di ritorno (09:40 -13:45 – 17:30) ed effettua fermate intermedie a Santa Elisabetta, ad Aragona (nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio) e alla stazione Aragona Caldare.

“Siamo entusiasti – commenta il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito – nell’apprendere un’importante novità per il nostro territorio. Grazie alla SAIS Trasporti SpA il territorio può contare su questa nuova linea, in un anno speciale, quello di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, e rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro borgo. I tanti turisti che arriveranno nella Città dei Templi avranno finalmente la possibilità di visitare anche Sant’Angelo Muxaro, antica capitale Sicana di Kamikos, un luogo ricco di storia, natura e tradizioni”.

Secondo il sindaco Tirrito, inoltre, “questa nuova linea non sarà importante solo per il 2025. Rappresenterà, infatti, un grande investimento per il futuro del turismo nel nostro territorio. Il collegamento con Agrigento consentirà infatti di valorizzare e promuovere Sant’Angelo Muxaro anche negli anni a venire, facilitando l’arrivo di visitatori e contribuendo alla crescita del nostro borgo come meta turistica di eccellenza. Come amministrazione comunale, siamo profondamente grati alla SAIS Trasporti SpA. per aver creduto nel nostro territorio e aver reso possibile questa nuova connessione, che favorirà lo sviluppo culturale ed economico della nostra comunità”.

