Al via ad ottobre in Sicilia la campagna di vaccinazione contro l’influenza e il virus sinciziale. Il primo del mese la protezione scatterà per i neonati contro il Vrs, l’anticorpo somministrato già in ospedale prima di tornare a casa, mentre dal 12 toccherà alla campagna antinfluenzale. Per la sola influenza la campagna proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In cima alla lista ci sono gli over 60 e le persone con patologie, ma l’offerta gratuita comprende anche i bambini dai sei mesi ai sei anni, le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, il personale sanitario, i familiari dei soggetti ad alto rischio e altre categorie esposte.

La rete coinvolgerà Asp, medici di famiglia, pediatri, farmacie e strutture sanitarie. La Regione punta a vaccinare soprattutto anziani e fragili. Il 14 novembre tornerà l’Influ Day, con aperture straordinarie delle Asp anche domenica 15 e postazioni mobili nei territori con le coperture più basse. Dal primo ottobre torna l’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale con nirsevimab. L’anticorpo monoclonale sarà distribuito nei punti nascita, nei centri vaccinali e ai pediatri.

I bambini che nasceranno tra ottobre e marzo potranno riceverlo nei punti nascita pubblici e privati, tra le 24 e le 48 ore di vita e comunque prima delle dimissioni. Per i nati tra aprile e settembre la somministrazione avverrà nei centri vaccinali o dai pediatri, anche insieme alle vaccinazioni già programmate. Potranno recuperare la profilassi pure i nati nei primi tre mesi del 2026 che non l’abbiano ricevuta nella precedente campagna.

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