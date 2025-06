Il Libero Consorzio interverrà in tempi brevi su ponti e viadotti di alcune strade provinciali. Il Settore infrastrutture stradali ha infatti effettuato la consegna dei lavori all’impresa “Ng Strade SrL” di Santa Maria Capuavetere (CE), aggiudicataria dell’appalto per la loro manutenzione straordinaria (importo contrattuale complessivo di 1.730.000 euro, compresi 51.900 euro per oneri di sicurezza).

I lavori, interamente finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture saranno eseguiti entro diciotto mesi e sono stati progettati dallo staff del Settore infrastrutture stradali, che ha individuato alcune criticità su queste strutture nelle seguenti dodici strade di competenza del Libero Consorzio:

Sp 1 Villaseta-Quadrivio Spinasanta

Sp 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti

Sp 3 Bivio Caldare-Favara

Sp 5 Camastra-C. Aronica

Sp 9 Ravanusa-Fiume Salso

Sp 19 S.Elisabetta-S.Biagio Platani-Alessandria della Rocca

Sp 30 Cattolica Eraclea-Minoa

Sp 53 Bivio Sparacia-Ponte Platani-Perciata

Sp 58 Bivio Casteltermini-Staz. Cammarata-Bivio Castronovo

Sp 61 Montallegro-Ribera

Nc 2 ex ESA del Magaggiaro

Nc 24 collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula.

