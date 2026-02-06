L’Ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 8). La gara è stata aggiudicata all’impresa “Geotech SrL” (avvalente) e “Cgm SrL” (ausiliaria) di Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,3139% per un importo di 1.600.000 euro più Iva (compresi 80.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

L’intero importo di gara è stato finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio. “Proseguiamo a ritmi serrati per garantire le migliori condizioni possibili degli istituti scolastici di nostra competenza – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – con un notevole impegno sia economico che progettuale”. A breve la firma del contratto d’appalto, mentre i lavori dovranno essere completanti entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Queste le scuole individuate dallo staff tecnico del Libero Consorzio e comprese nel gruppo 8: Ipsceoa “N.Gallo”-I.T.G. “F.Brunelleschi” Via Quartararo Pittore, Agrigento; Liceo Scientifico e Scienze Umane “Politi” succursale – Plesso EX Foderà via Cimarra, 5 – Agrigento; I.I.S.“Fermi”- Ipia “Fermi” (locali Asi-Cap) – Aragona; I.I.S. “Pirandello”- plesso Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore – Bivona; I.I.S. “Pirandello”- plesso Itgc “Panepinto” via Contrada S. Filomena Statale 118 -Bivona; I.I.S. “Archimede”- Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi – Cammarata.

Ed ancora: I.I.S. “Archimede”- Ipia “Archimede” via Monsignor Padalino – Casteltermini; I.I.S. “Archimede”- Liceo Scientifico “M.T. Ca|cutta” via Kennedy – Casteltermini; I.I.S. “Fermi- Ipia “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara -Favara; I.I.S.“Fazello”- plesso Liceo Scientifico “Archimede” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) – Menfi; I.I..S.“Din Michele Arena”- plesso I.P.C. Friscia sede staccata via Pirandello – Menfi; I.I.S.“G.B.Odierna”- Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia – Palma di Montechiaro; I.I.S.“G.B. Odierna”- plesso “Mattarella” Contrada Carnara – Palma di Montechiaro; I.I.S.“Fermi”- Ipia “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) – Racalmuto.

E per concludere: I.I.S.“Saetta e Livatino”- Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella – Ravanusa; I.I.S.“F. Crispi”- Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof – Ribera; I.I.S. “Vetrano”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa – Sciacca; I.I.S.“Fazello”- Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi – Sciacca; I.I.S.“Vetrano”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara – Sciacca.

