Al via i lavori per la riqualificazione urbana di Piazza della Concordia a Villaseta

Il rifacimento della pavimentazione, il risanamento delle strutture, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano, gli attraversamenti pedonali, il superamento delle barriere architettoniche e il recupero del patrimonio edilizio esistente. Saranno questi gli interventi che partiranno a breve a piazza Concordia a Villaseta. È stata infatti verbalizzata, alla presenza del responsabile unico del procedimento Gaetano Greco, la consegna parziale dei lavori di riqualificazione sociale e culturale dell’area urbana dell’isolato di Piazza della Concordia a Villaseta, alla ditta esecutrice la F.G.C. Costruzioni S.r.l.. I lavori avranno una durata di 16 mesi, con un importo di spesa di 1.979.371 euro. “Abbiamo voluto fortemente che si concretizzasse questo intervento che riqualifica il centro e il nucleo di riferimento del quartiere di Villaseta – afferma soddisfatto il sindaco Franco Miccichè –. Un quartiere periferico ed abbandonato per troppo tempo tradito ma che finalmente si appresta a cambiare volto”. “Siamo felici ed estremamente soddisfatti dell’avvenuta consegna dei lavori e di poter dare avvio ad uno dei progetti di riqualificazione del centro e del nucleo di riferimento del quartiere di Villaseta, ereditato dal vecchio piano triennale delle opere pubbliche – afferma l’assessore Gerlando Principato –. Si tratta di un progetto che renderà questa piazza più verde, vivibile, sostenibile e accessibile a tutti”. A breve cominceranno i sopralluoghi per la presa in possesso delle aree da parte dell’impresa e la verifica della disponibilità dei locali da risanare”.