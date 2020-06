Al via i lavori di sistemazione del manto stradale sul lungomare di San Leone

Non sarà un Lungomare migliore, ma solo percorribile. Al via i lavori di sistemazione del manto stradale sul lungomare Falcone e Borsellino a San Leone. Stamane è iniziata la scarificazione stradale lato mare, per cui il traffico è interdetto. “L’inizio dei lavori , che era previsto nella prima quindicina di Aprile, – sapere l’amministrazione comunale – ha subito ritardi per via del lokdown. Oltre all’eliminazione degli avvallamenti, verrà posato in opera un conglomerato bituminoso “fotocatalitico. Si tratta di un materiale particolare – fa sapere l’amministrazione comunale – capace di abbattere la concentrazione degli inquinanti atmosferici provenienti dai gas di scarico delle auto. Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 170mila euro.Si tratta di fondi ministeriali. I lavori verranno ultimati in tempi molto brevi”.