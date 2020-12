Al via i lavori di riqualificazione della galleria Garebici sulla statale 115

Mercoledì 9 dicembre prenderanno avvio i lavori di manutenzione programmata della galleria “Garèbici”, ubicata al km 162,100 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, tra Montallegro e Siculiana, in provincia di Agrigento. I lavori all’interno della galleria, costituita da due canne lunghe circa 535 metri, consisteranno nel risanamento strutturale della calotta e nell’adeguamento degli impianti tecnologici.

Gli interventi prevedono un importo complessivo lavori di quasi 4 milioni di euro, finanziati tramite Contratto di Programma Anas 2019, di cui quasi 2 milioni e 500 mila euro per opere civili e 1,5 milioni per impianti tecnologici, inclusi 296 mila euro di oneri per la sicurezza. La gara è stata aggiudicata all’Associazione Temporanea di Imprese “Panzica Luciano srl – Gangi Impianti srl”, che avrà a disposizione 360 giorni per portare a termine i lavori, a decorrere dalla data di consegna.

I lavori inizieranno all’interno della canna in direzione Agrigento, che sarà chiusa alla circolazione con transito a doppio senso di circolazione nella canna adiacente. L’ultimazione dei lavori lungo la prima delle due canne è prevista all’inizio della prossima stagione estiva.