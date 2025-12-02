Sono ufficialmente iniziati a Montevago i lavori di bonifica ambientale e di riqualificazione dell’area urbana di insediamento dei Villaggi Bergamo, Tempo e Trieste realizzati dopo il terremoto del 1968. L’intervento, dal valore complessivo di 1.229.722,43 euro, è finanziato dalla Regione con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell’ambito del 2021-2027. L’impresa esecutrice è la “Geos srl” di Patti; responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Rosa Letizia Sanzone, dirigente dell’ufficio tecnico comunale, mentre la direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Margherita Ocello.

I lavori hanno preso il via al Villaggio Trieste, dove verranno bonificate dall’amianto 12 abitazioni. Successivamente, gli interventi proseguiranno nei Villaggi Tempo e Bergamo, con la bonifica di ulteriori 44 abitazioni.

“È un momento storico – dice il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo -. Questo intervento che finalmente consentirà, dopo anni di battaglie per ottenere i finanziamenti, la bonifica dell’amianto e la riqualificazione delle aree urbane dei villaggi storici, è un passo importante per la tutela della salute pubblica di Montevago. Con questi lavori, che si aggiungono ai numerosi interventi già svolti per la rigenerazione urbana, la nostra comunità – conclude il sindaco – compie un ulteriore passo verso un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, restituendo ai cittadini spazi più sicuri e decorosi”.

