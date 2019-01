Al via coorso per la realizzazione di Icone Bizantine all’Accademia di Belle Arti di Agrigento

Un corso libero trimestrale per la realizzazione di Icone Bizantine si svolgerà all’Accademia di Belle Arti di Agrigento nei prossimi mesi di marzo, aprile e maggio. Le lezioni si terranno nei pomeriggi di sabato ed il costo, per l’intero Corso, è di soli duecento euro. I posti disponibili sono venti e gli interessati per le iscrizioni, che sono aperte a tutti, devono rivolgersi in Accademia, Via Bac Bac, 7 – telefono 0922 604366. Le lezioni laboratoriali saranno tenute dal Prof. Antonio Nobile, autore di questa opera pittorica.