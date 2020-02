Al via a Mandorlara 2020 con i menù al sapore di mandorla

Dopo l’eccezionale anteprima al Sanlorenzo Mercato di Palermo al via Mandorlara “La Festa del Mandorlo a Tavola”, (dal 20 Febbraio all’8 Marzo) giunta alla 13^ edizione, la manifestazione collaterale più importante della “Festa del Mandorlo in Fiore” legata al food che da sempre valorizza la mandorla e promuove la ristorazione locale.

Evento organizzato dal Consorzio Turistico Valle dei Templi nella figura del Presidente Emanuele Farruggia, in collaborazione con il Comune di Agrigento nella figura del Sindaco Calogero Firetto, e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi nella figura del Direttore Roberto Sciarratta. Coordinatore dell’evento Totó Collura.

Novità assoluta, teatro dell’iniziativa gastronomica, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città di Agrigento “Il Monastero di Santo Spirito”, un’occasione unica per far scoprire le bellezze della città e assaporare (per rimanere in tema) un po’ di arte, storia e cultura.

Tante le iniziative e gli appuntamenti in programma tra show drink, cooking show, master class che vedranno come protagonisti talentuosi chef, pastry chef e bartender della provincia: Mareme Cisse -vincitrice del campionato del Mondo Cous Cous Fest 2019, vincitrice del programma televisivo nazionale Cuochi D’Italia- , Carmelo Tondo (chef Hotel della Valle), Peppe Moscato (chef Raranè Osteria del pesce), Sandro Nitro (maestro torronaio), Salvatore Siracusa e i soci della Professional Bartenders), le lady chef dell’Associazione italiana cuochi S.Schifano di Agrigento, gli allievi dell’istituto alberghiero Ambrosini di Favara e per la prima volta in assoluto le suore del Monastero di Santo Spirito.

Testimonial dell’evento “Il maestro dei fornelli” Natale Giunta siciliano di Termini Imerese, simpatico e solare chef, noto per le numerose partecipazioni al programma televisivo di successo “La prova del cuoco” trasmesso su Raiuno. Lo Chef sarà protagonista di un cooking show al Monastero di Santo Spirito e di una master class all’istituto alberghiero Ambrosini di Favara.

Altra importante novità di quest’anno l’Happy Hour alla mandorla da assaporare nei locali della movida agrigentina aderenti all’iniziativa nella settimana clou della Festa del Mandorlo in Fiore. (Nzolia, Enotria, Dacanto, Ciaula e Mojo)

Da oggi 20 Febbraio all’8 Marzo nei ristoranti partner di Mandorlara si potranno degustare i menù al sapore di mandorla dall’antipasto al dessert, ideati per l’occasione dagli chef, e offerti ad un prezzo promozionale.

Di seguito la locandina con il programma completo.

Elenco ristoranti partecipanti

Menù promozionale €30 escluse bevande

Agrigento

“Il Grecale”( Hotel Costazzurra) tel 0922 411222 solo per gruppi

“Kokalos” tel 0922 606427

“Raranè Osteria del pesce” tel 0922 060038

“Trattoria dei Templi “ tel 0922 403110

Porto Empedocle

Kenia tel 0922 636130

Menù promozionale €50 escluse bevande

Agrigento

“La terrazza degli dei” Hotel Villa Athena tel 0922 596288 solo su prenotazione