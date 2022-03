Al Tennis Club “Città dei Templi” Wheelchair con Jessica Bugiada.

Il Tennis Club Città dei Templi ha tesserato Wheelchair l’atleta agonista Jessica Bugiada per la stagione 2022. “È un immenso piacere che Jessica abbia ripreso ad allenarsi dopo un periodo di stasi e per il club che rappresento è sicuramente un motivo di orgoglio- dice il presidente del Club agrigentino, Alessandro Platania-. L’obiettivo è riuscire a far partecipare l’atleta a tornei federali spinti dalla straordinaria volontà che la ragazza esprime durante gli allenamenti settimanali e che spero sia da traino per avvicinare ragazzi ed adulti a questo incantevole e magico sport.”