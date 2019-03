Al teatro Pirandello in scena “Shakespeare vs Cervantes – la Volpe e il Leone”

AL TEATRO PIRANDELLO DI AGRIGENTO IL 16 E 17 MARZO CON “SHAKESPEARE VS CERVANTES”

Come preannunciato, il prossimo spettacolo della stagione del Teatro Pirandello diAgrigento (che sostituisce la rappresentazione de “L’operazione” già prevista per il 2 e 3 marzo) sarà “Shakespeare vs Cervantes – la Volpe e il Leone”, scritto e diretto da Stefano Reali, con Giuseppe Zeno, Ruben Rigillo, Silvia Frenda e con Mariano Rigillo.

L’opera sarà in scena sabato 16 marzo, alle ore 20,30, e domenica 17 marzo, alle ore 17. Si tratta di una nuova messa in scena, che si snoda sulla questione circa la vera identità di William Shakespeare, più volte messa in discussione, e dell’incontro avuto da quello che da alcuni è considerato il vero scrittore con Miguel de Cervantes.

Anche i biglietti di questo spettacolo sono in vendita al botteghino del Teatro, aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, o un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni, al costo di euro 23 per la platea o per la prima fila dei palchi e di euro 18 per la seconda fila dei palchi.