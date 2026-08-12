Stasera al Teatro dell’Efebo per la Settimana Pirandelliana “L’uomo, al bestia e la virtù” di Augusto Zucchi – Successo per il Pino Minio Live & Sasà Salvaggio

E’ in programma stasera alle ore 21:00 al Teatro dell’Efebo “L’uomo, la bestia e la virtù”, secondo appuntamento con gli eventi della “Settimana pirandelliana”. Il libero adattamento e la regia sono di Augusto Zucchi, sul palco insieme ad Emanuele Durante, Anita Torrisi, Giuseppe Briganti, Augusto Mario Zucchi e Leonardo Zucchi, con scene di Alessandro Durante e costumi di Floriana Maranzano. Ritorna così sul palco del Teatro dell’Efebo uno dei registi/attori più completi del panorama artistico italiano, conosciuto sia per l’attività teatrale che per quelle cinematografica e televisiva, con una ricchissima serie di titoli all’attivo nella sua carriera sessantennale. Il suo adattamento si ispira alla omonima commedia del drammaturgo siciliano, alla novella “Richiamo all’obbligo” e al film di Steno. “E’ un adattamento che ho voluto riproporre con un obiettivo prioritario, e cioè quello di far conoscere meglio Pirandello e la sua filosofia psicologica, non sempre di facile comprensione, soprattutto per un pubblico di giovanissimi – è il giudizio dello stesso Augusto Zucchi – al quale però è giusto ed importante rivolgersi, provando a fargliela conoscere. Questa è una storia più semplice di altre, divertente ma che ha come tema di fondo la dura critica all’ipocrisia della società borghese che cerco di rendere in una versione ancora più comica grazie ad alcuni passaggi estrapolati dal film di Steno”.

La Settimana Pirandelliana si concluderà il 22 agosto con la consegna del Premio Kaos “Pippo Montalbano” dedicato al celebre attore agrigentino ed assegnato dalla Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento a personalità del mondo della cultura, del teatro e dello spettacolo. La serata sarà presentata da Salvo La Rosa.

Ieri sera, invece, successo del primo evento del ciclo “Efebo in Musica” con la applauditissima esibizione di Pinio Minio, rivelazione del programma “Io canto senior” di Canale 5, e mattatore sul palco del Giardino Botanico con le cover di varie stelle della musica leggera e rock (Zucchero, Joe Cocker, Queen, Cocciante, Carole King e altri ancora). Serata impreziosita dagli esilaranti sketch del comico palermitano Sasà Salvaggio, amatissimo protagonista del cabaret e della televisione.

Ricordiamo che i biglietti degli eventi in cartellone possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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