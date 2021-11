Al teatro della Posta Vecchia riprende il ciclo di rassegne cinematografiche

Riprende, con la riapertura dei teatri a capienza piena, il ciclo di rassegne cinematografiche al Teatro della Posta Vecchia, negli spazi recuperati da Giovanni Moscato per una nuova gestione culturale dello spazio. Nella formula dei 3 martedì per 3 (grandi film) saranno proposte, a cadenza settimanale fissa, rassegne di tre pellicole a tema unico, attraversando con il cinema le stagioni della storia collettiva. Tutti gli eventi saranno curati da Beniamino Biondi, con un’introduzione critica e un dibattito con il pubblico, promuovendo una cultura sempre più diffusa del cinema d’autore con la formula sociale del cineclub. Si inizia martedì 16 novembre alle 20:30 con la rassegna SIGNORE E SIGNORI, ECCO A VOI I BEATLES!, presentando 3 pellicole che raccontano la complessa parabola musicale e di costume prodotta dal quartetto di Liverpool. Il primo film n visione è Eight days a week (2016), diretto dal premio Oscar Ron Howard. Il documentario è un viaggio attraverso gli anni cruciali della vita dei Beatles – dai celebri show al Cavern Club del periodo 1961-63 sino all’ultimo, storico concerto del 30 gennaio ’69, sul tetto degli uffici della Apple Records a Londra – raccontati attraverso il montaggio di foto e, soprattutto, di filmati dell’epoca, inframezzati da interviste originali a Paul McCartney e Ringo Starr e a tanti altri personaggi. Il film si compone di inediti filmati d’epoca girati dai fan ai concerti, montati insieme a materiale d’archivio e a interviste originali Un team di archivisti, ricercatori, assistenti montatori e restauratori si è poi occupato di cucire insieme questi filmati – realizzati per lo più in Super 8, sia in bianco e nero che a colori – e i vari materiali d’archivio, per un evento cinematografico senza precedenti. Al film sarà dedicata un’introduzione critica con dibattito finale.