Al teatro della Posta Vecchia “Manuale di sopravvivenza”

Al teatro della Posta Vecchia, Sergio Vespertino, in Manuale di sopravvivenza , produzione Agricantus, spettacolo di cabaret di Marco Pomar e Sergio Vespertino musiche Pierpaolo Petta (fisarmonica) scenografie di Carlo De Meo, Appuntamento sabato 26 marzo alle 21 e domenica 27 alle 18. Come può sopravvivere un naufrago, solo su un’isola deserta e privo di qualsiasi contatto, nel mondo iper tecnologico dei giorni nostri? Prova a raccontarcelo Sergio Vespertino nella sua ultima fatica, “Manuale di sopravvivenza”, scritta a quattro mani insieme a Marco Pomar. Con la sua consueta ironia, e con una visione disincantata di fronte ai bisogni veri e presunti dei nostri tempi, Vespertino ci trasporta in un mondo dove un telefonino potrebbe salvare la nostra vita, e dove ciascuno di noi dovrebbe decidere con maggiore attenzione quali sono le vere priorità. Le differenze tra la fame e l’eccesso di cibo, l’assenza di segnale e la spasmodica ricerca di una tacca del cellulare, la presenza invadente di una moglie e la sua mancanza, danno vita a paradossi a volte comici altre volte malinconici. Accompagnato sul palco dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta, con la scenografia di Carlo De Meo, anche questa volta Vespertino gioca sui nostri vizi e sulle nostre debolezze, facendoci pure riflettere su quello che siamo diventati.

Info e prenotazioni Tel. 0922 26737